إنفراجات مرتقبة.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائم اجمالا وتتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد مع رياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد لتصل لحدود الـ55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1300 متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وانخفاض بالحرارة، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس بارد، متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء ليستقر الطقس بعد ذلك.







الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد مع رياح ناشطة أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة خلال الليل.

الإثنين: غائم اجمالا و تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد مع رياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد لتصل لحدود الـ55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1300 متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع انخفاض بدرجات الحرارة، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وتتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 17 درجة، فوق الجبال من 1 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 10 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15و 35 كم /س تشتد لتقارب 55كلم /.



- الانقشاع: متوسط اجمالا، يسؤ ليلا خلال فترة تساقط الامطار و بسبب الضباب على المرتفعات.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 .



- حال البحر: مائج اجمالاً



- حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,33 ساعة غروب الشمس: 17,12 .