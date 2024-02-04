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لبنان

مطلوبان.. سرقا بطاقة ائتمان مواطن وسحبا مبلغاً من "صرّافات آليّة" عدّة (صور)

Lebanon 24
04-02-2024 | 05:56
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوبَين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان، عائدة لمواطن لبناني يحمل الجنسيّة الأستراليّة، وذلك خلال شهر أيّار من العام الماضي، وسحبا، بواسطتها، مبلغ 4500 دولار أميركي من "صرّافات آليّة" عدّة، وذلك، بعد أن كان المدّعي قد فقد محفظته وفي داخلها البطاقة الائتمانيّة والرّقم السّرّي العائد لها، وقبل أن يتمكّن من إيقاف عمل البطاقة.
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لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة ممَّن يعرف مكانهما أو يعرف عنهما شيئاً، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرقم: 691392/26، للإدلاء بما لديه من معلومات. علماً، أنّ كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهما، يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.
 
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