قلق من انتهاك سيادة سوريا والعراق.. "الخارجية": لضبط النفس

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، عن "عميق قلقها من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق". وأسفت لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين".

كما أكدت أن "موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الاردن الشقيق، واستهداف أفراد أميركيين متواجدين على أراضيه".

ودعت الى "ضبط النفس، واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذر مرارا الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع".



وطالب الوزارة "بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل الى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقة، وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".