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لبنان
مقتل رجل ووالدته إثر انفجار صهريج غاز كبير في بعلبك!
Lebanon 24
04-02-2024
|
06:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بانفجار صهريج غاز كبير بالقرب من محطة الازرق في محلة مقنة- بعلبك، ما ادى الى اصابة احد المنازل بشظايا الصهريج.
وبحسب المعلومات توفي "م. ح" وأصيبت والدته بجروح خطرة، ونقلت الى احد المستشفيات للمعالجة.
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انفجار
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