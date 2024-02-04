مقتل رجل ووالدته إثر انفجار صهريج غاز كبير في بعلبك!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بانفجار صهريج غاز كبير بالقرب من محطة الازرق في محلة مقنة- بعلبك، ما ادى الى اصابة احد المنازل بشظايا الصهريج.



وبحسب المعلومات توفي "م. ح" وأصيبت والدته بجروح خطرة، ونقلت الى احد المستشفيات للمعالجة.

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