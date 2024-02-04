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لبنان

فياض في تونس للمشاركة في المنتدى المتوسطي للمياه

Lebanon 24
04-02-2024 | 07:05
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وصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض على رأس وفد رسمي الى تونس العاصمة، للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه.

وكان باستقباله في صالون الشرف في المطار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي على رأس وفد من الوزارة، وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية.

 

ويشارك ايضا الوزير فياض في الطاولة المستديرة التي ستضم الوزراء المشاركين في المؤتمر وسيلقي كلمة تتناول "اعلان تونس" الذي سيصدر عن المؤتمر. وسيلقي الكلمة الافتتاحية في الحلقة الدراسية التي ستتناول مواضيع الطاقة والغذاء والمياه والبيئة، وسيعقد على هامش المؤتمر سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

وتحتضن تونس الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه تحت شعار "معا نحو الاعتدال في الاستعمال المشترك للمياه" بحضور عدد من وزراء بلدان البحر الأبيض المتوسط، بين ٥ و ٧ شباط الحالي.

ويعد المنتدى المتوسطي للمياه منصة فريدة، إذ يجتمع الفاعلون الرئيسيون في القطاع لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة التحديات المتعلقة بإدارة المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وستركز هذه الدورة الخامسة على مواضيع مهمة مثل التأقلم مع التغيرات المناخية، والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتجديد التكنولوجي والحلول المستدامة لضمان مستقبل أكثر مرونة في مجال المياه.

 

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