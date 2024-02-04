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لبنان

آخر التطورات الميدانية في الجنوب.. هذا ما يحدث عند الحدود الآن!

Lebanon 24
04-02-2024 | 10:06
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يستمرّ التوتر والتصعيد عند الجبهة اللبنانية الجنوبية، إذ شنّ العدو الاسرائيلي غارة على بليدا وعلى ميس الجبل وأفيد بانفجار صواريخ اعتراضية فوق حولا.

وافادت مندوبة "لبنان 24" عصر اليوم الأحد، بان "العدو الاسرائيلي يقوم بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه كفركلا".
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كما ان المدفعية الاسرائيلية قصفت اطراف طير حرفا والجبين والضهيرة.

وافيد بسقوط ست قذائف على بسطرة في محيط منطقة تمثال الخيمة.


وذكرت في وقت سابق، أن القصف المدفعي المعادي استهدف اطراف طيرحرفا الشمالية واطراف شحين- وادي حسن- مجدليون.


كما طال القصف المدفعي المعادي أطراف راشيا الفخار عند منطقة الغرب.

وفي رد على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل، استهدف "حزب الله" عند الساعة 3:30 من عصراً، مبنيين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، محققاً إصابةً مباشرة.
 
 
كذلك، أعلن "الحزب" أنه استهدف عند الساعة 3:50 من عصر اليوم، ‏تجمعاً لجنود العدو جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة. واشار الى أنه حقق إصابةً مباشرة.‏ 
 
 
أيضاً، في بيان آخر، قال "الحزب": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا‌‌‌‌ عند الساعة 3:50 من عصر اليوم الأحد، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابةً مباشرة.‏
 
 
 
كما استهدف "الحزب" عند الساعة الرابعة عصراً، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابةً مباشرة، وفقاً لبيانه.
 
 
وفي بيان آخر، أشار "الحزب" الى أنه "استهدف ‏للمرة الثانية موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، عند الساعة 4:55 من عصر اليوم. وأكد أنه حقق اصابات مباشرة".
 
 

 
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