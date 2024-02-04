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لبنان

"أكيد في بنزين"... إليكم جديد ملف المحروقات!

Lebanon 24
04-02-2024 | 10:23
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أشار رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس، إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة تعرف جيّداً المهرّبين في قطاع النفط إذا أرادت ملاحقتهم ومعاقبتهم".

وأكّد شمّاس "أنّنا لم نتوقّف عن تسليم المحروقات وأكيد في بنزين لمَن يسأل"، لافتاً إلى أنّ "تحرّكنا كان بمثابة ضغط على الحكومة ومجلس النواب ليصدر أيّ توضيح ولقد حصلنا على التطمينات الكافية".
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أمّا عن أحداث البحر الأحمر، فأشار شمّاس إلى أنّ "لبنان سيتأثّر ومن الممكن أن نرى زيادة بأسعار المحروقات، ولكن لن نشهد أيّ شحّ بالكميات".
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