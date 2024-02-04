بري: لا جلسات متتالية من دون تشاور أو حوار.. وأهلاً وسهلاً بالحريري

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ألّا جلسات متتالية من دون تشاور أو حوار، مضيفاً: "إذا كان لديهم أي طريقة أخرى يأمنولي ياها وأنا حاضر".



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وفي حديث لقناة "الجديد"، أشار بري إلى انه "سمع من كل السفراء أن لا فيتو على أي اسم ومن ضمنها السعودية"، وقال: "وتوافقنا أن انتخاب الرئيس يتطلب توافقا، وتمنوا تسميتها تشاور، لا حوار، وكنت متجاوبا مع كل ما يخدم الملف الرئاسي، وقلت انه اذا اقتضى الأمر فليترأس نائب رئيس المجلس الحوار ولا مشكلة لدي".

وأضاف: "لا يستطيع المجلس أن يؤمّن نصاب الـ ٨٦ الا بالتوافقات والتفاهمات، وأنا لا أطالب بالإجماع بل أنا أتكلم عن التوافق لتأمين نصاب الـ 86"، وأردف: "طرحت الحوار لمدة أقصاها ٧ أيام "يفترضوا إني عم ببلفهن ويجوا يحرجوني".

وتابع بري: "اتفقت مع الخماسية على أن يساعدونا على انتخاب من نسميه نحن كلبنانيين، لا من يسمونه هم، الخماسية هذه المرة موحدون وقالوا لي "ما عنا مرشح على الاطلاق ولا عنا فيتو على اي اسم ونحنا مستعدين نساعدكن باللي بدكن ياه".



وعشية ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، توجه بري لرئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، قائلا: "أهلا وسهلا بعودتك للعمل السياسي عندما تقرر"، وتابع: "أثبتت الانتخابات الاخيرة أن سعد الحريري هو الناجح الأكبر على الرغم من اعتكافه، فمن النهر الكبير الى الناقورة حصد 24% من الطائفة السنية من غير أن يشارك في الانتخابات".

والى جمهور المقاومة اللبنانية "أمل" ختم بري برسالة، قائلا: "حركة أمل هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان، ولكن في هذه المعركة حركة أمل تقاوم ضمن امكانياتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات حزب الله، ولا أخاف على دوري الدبلوماسي لأن المقاومة الدبلوماسية هي جزء أساسي في المقاومة".