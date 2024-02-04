"يهدد معاملنا بالإقفال".. "أصحاب معامل صناعة الكرتون": لوقف استيراد علب الكرتون

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ناشد "تجمع أصحاب معامل صناعة الكرتون" في لبنان، "المعنيين بدءاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الصناعة والاقتصاد والمالية، لما يعانونه من المنافسة الاجنبية للكرتون المعلب والمضلع الجاهزة للإستعمال المستوردة من الخارج، واخذ القرارات والحلول المناسبة بسرعة، لأن السماح لاستيراد الكرتون الجاهزة يهدد معاملنا بالاقفال ويشريد المئات من العمال واقفال البيوت في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب".وطالب "التجمع" في بيان بـ "حماية الصناعات المحلية وتشجيعها والحرص على استمراريتها، بما يساهم بنقل إقتصادنا من ريعي إلى إقتصاد منتج والاسراع في استصدار مرسوم يمنع استيراد الكرتون". واضاف: "نتعرض منذ مدة طويلة إلى منافسة المنتجات الأجنبية لمنتجاتنا، وذلك من خلال إستيراد الكرتون المصنع بكافة أشكاله وانواعه" وهي: علب وصناديق من ورق وكرتون مموج، علب من ورق أو كرتون كتيم, مطبوعة، بما يدل صراحة على استعمالها في الصناعة المحلية لتعبئة الألبان والعصائر والأشربة غير الكحولية، علماً ان هذه الاصناف لا تخضع لأي رسوم جمركية".هذا وأعرب عن تخوفهم "من ان يتم استيراد تلك العلب تحت بنود جمركية اخرى، وخصوصا البند الجمركي 4819.20.90 ، خصوصاً استيرادها من الدول المجاورة لا سيما تركيا وسوريا، وهذا ما شكل منافسة فعلية أدت إلى انخفاض انتاج مصانعنا وصلت في بعضها إلى حدود النصف وأحياناً أكثر من ذلك. هذا الأمر يشكل خطرا على استمراريتنا في العمل، الذي يعرضنا الى خسارة زبائننا، مما يرغمنا على تسريح العمال في وقت يبحث فيه اللبنانيون على فرصة عمل ولقمة عيش".وأكد التجمع ان "المصانع في لبنان جاهزة لتلبية حاجات السوق بجميع المواصفات اللازمة". وذكّر أصحاب المعامل انهم رفعوا كتابا الى وزير الصناعة جورج بوشيكيان "حامي الصناعات الوطنية"، بتاريخ 31/8/2023 معربين عن شكره لاهتمامه بمشكلتهم، متمنين "الاسراع بإصدار مرسوم يمنع استيراد الكرتون المضلع والمصنع والمعلب".