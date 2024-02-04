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لبنان

في طرابلس.. عصابة سرقة في قبضة الامن

Lebanon 24
04-02-2024 | 15:04
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في إطار عملها اليومي والدؤوب بمتابعة عمليات السلب التي تحصل في مدينة طرابلس وكان اخرها عمليات السلب التي حصلت في منطقة المعرض .

تمكنت دورية من قطعات سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي من توقيف ٣ أشخاص  "و.د"، "ط.ط" و "ع.ق"  كانوا على متن ثلاث دراجات نارية في محلة المعرض وبحوزتهم كمية من المخدرات وآلات حادة.
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وأودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص بعد إجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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