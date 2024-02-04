في طرابلس.. عصابة سرقة في قبضة الامن

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في إطار عملها اليومي والدؤوب بمتابعة عمليات السلب التي تحصل في مدينة طرابلس وكان اخرها عمليات السلب التي حصلت في منطقة المعرض .تمكنت دورية من قطعات سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي من توقيف ٣ أشخاص "و.د"، "ط.ط" و "ع.ق" كانوا على متن ثلاث دراجات نارية في محلة المعرض وبحوزتهم كمية من المخدرات وآلات حادة.وأودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص بعد إجراء المقتضى القانوني بحقهم.