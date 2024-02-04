أصوات انفجارات في محيط مخيم البارد.. هذه طبيعته

أثار سماع دوي انفجارات قوية في محيط مخيم البارد الذعر في نفوس المواطنين، تبين لاحقاً انها ناتجة عن اعمال صيد ببحر العبدة باستخدام الدوناميت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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