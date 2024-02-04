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لبنان

أصوات انفجارات في محيط مخيم البارد.. هذه طبيعته

Lebanon 24
04-02-2024 | 13:13
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أثار سماع دوي انفجارات قوية في محيط مخيم البارد الذعر في نفوس المواطنين، تبين لاحقاً انها ناتجة عن اعمال صيد ببحر العبدة باستخدام الدوناميت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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مخيم البارد

انفجارات

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