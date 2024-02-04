اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

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اقدم مجهولون على متن دراجة نارية على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ع.ح.ح" ما أدى الى اصابته في قدميه وذلك في محلة مشروع محرم – طرابلس، فيما فر مطلقو النار الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وحضرت الى المكان عناصر من الصليب الأحمر وعملت على نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج.