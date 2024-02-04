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لبنان

نديم الجمّيل زار النائبة الكندية اللبنانية الأصل اليس ابو خليل

Lebanon 24
04-02-2024 | 16:03
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 زار النائب نديم الجمّيل في إطار جولته الخاصة إلى كندا، النائبة الكندية اللبنانية الأصل اليس ابو خليل في مكتبها.

وخلال اللقاء، قالت ابو خليل: "لقد شرفني النائب نديم الجميل بزيارة، حيث وضعني في اجواء العاصمة بيروت بعد الانفجار الذي دمر جزءا من العاصمة وما تلاه من إعادة إعمار".
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