نديم الجمّيل زار النائبة الكندية اللبنانية الأصل اليس ابو خليل

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زار النائب نديم الجمّيل في إطار جولته الخاصة إلى كندا، النائبة الكندية اللبنانية الأصل اليس ابو خليل في مكتبها.وخلال اللقاء، قالت ابو خليل: "لقد شرفني النائب نديم الجميل بزيارة، حيث وضعني في اجواء العاصمة بيروت بعد الانفجار الذي دمر جزءا من العاصمة وما تلاه من إعادة إعمار".