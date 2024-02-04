14
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين ينصح اسرائيل كما بلينكن بإنجاز صفقة التبادل
Lebanon 24
04-02-2024
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ ما يهمّ أميركا والدول الأوروبية اليوم هو عدم توسّع القتال بين حزب الله و "اسرائيل"، خشية امتداد الصراع الى دول المنطقة، ومنها الى الدول الأوروبية. لهذا تحاول الدول المعنية الضغط بهدف التهدئة قدر الإمكان، وسط التهديدات المستمرّة لرئيس حكومة العدو بأنّه سيُوسّع الحرب على لبنان، في حال لم يضمن أمن المستوطنات الشمالية. وتبحث هذه الدول عن حلّ ما يعطي الضمانات "للإسرائيلي"، غير أنّها تواجه من قبل لبنان الرسمي بعبارة موحّدة "ليتوقّف إطلاق النار فوراً في غزّة، لكي تتوقّف المواجهات العسكرية عند الجبهة الجنوبية".
Advertisement
ولأنّ هوكشتاين قد سمع هذا الموقف من قبل المسؤولين اللبنانيين، أي أنّ وقف إطلاق النار في غزّة هو المدخل الإلزامي لوقف التصعيد جنوباً، على ما أضافت المصادر، فسيحاول خلال زيارته المرتقبة الى المنطقة حثّ "الإسرائيليين" على عدم التصعيد ضدّ لبنان، لأنّ الأمر لن يصبّ في مصلحتهم. كما لأنّ أميركا ترفض توسيع دائرة المعارك في المنطقة... ولا تودّ الدول الأوروبية بالتالي امتداد الصراع اليها، وهي ليست جاهزة لأي مواجهة عسكرية. وقد أعلنت بريطانيا أخيراً أنّها لا تريد الدخول في حرب عالمية ثالثة وهي ليست جاهزة لها.
أمّا بلينكن الذي يقوم بجولة جديدة في منطقة الشرق الأوسط تستمرّ حتى 8 شباط الجاري، في الوقت الذي لا يزال يدرس فيه الطرفان مقترحات صفقة التبادل، فسيسعى الى إنجاز اتفاق بين حركة حماس و "إسرائيل" يشمل هدنة طويلة الأمد وتبادلاً للأسرى، على ما تابعت المصادر نفسها، في ظلّ الخلافات المتزايدة والانقسامات داخل حكومة حرب العدو. كذلك فإنّ التظاهرات التي تحصل امام منزل نتنياهو والداعية لاستقالة حكومته، فهي تؤشّر الى قرب سقوطها رغم تعنّته وتصلّبه بمواقفه.
ومن شأن الموافقة على إنجاز الصفقة، على ما لفتت المصادر، تسهيل مهمّة هوكشتاين الذي سينصح "الإسرائيليين" بالموافقة عليها لكي تهدأ جبهة الجنوب في لبنان، ويصبح بالإمكان عندها مناقشة الحلّ السياسي الديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود البريّة. علماً بأنّ بلاده تملك أدوات الضغط الكافية، ولكن قد لا تستخدمها مع حليفتها لأنّها لا تريدها أن تُهزم بعد 122 يوماً على حربّها ضدّ غزّة. لهذا يتساءل البعض عمّا إذا كانت ستضغط أميركا فعلاً على "إسرائيل" عبر بلينكن وهوكشتاين، رغم معرفتها عدم جدية "إسرائيل" في الذهاب نحو عملية السلام في المنطقة، ورفضها لأن تخرج مهزومة من حربها على "حماس".
وتقول المصادر عينها انّ هوكشتاين سيحاول الوصول الى اتفاق مبدئي مع "الإسرائيليين" على مرحلة ما بعد الحرب، في ما يتعلّق بالجبهة الجنوبية ليكون جاهزاً لعرضه على المسؤولين اللبنانيين فور انتهاء الحرب في القطاع. علماً بأنّ استقالة حكومة العدو من شأنها، تغيير بعض المقترحات التي يتشدّد بها نتنياهو. فهو يتحدّث عن أنّه سيُضحّي بكلّ شيء من أجل إنجاز صفقة التبادل، لكنه يُحاول لعب لعبة التوازن، وهو مضطر الى ان يكون مرناً لإتمامها، في حين أنّ حماس هي التي تملك خيط اللعبة بيدها، وهي التي ستُقرّر ما سيكون عليه مصير غزّة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وسط التوتر.. سيارات "سورية" تظهر في الجنوب!
Lebanon 24
وسط التوتر.. سيارات "سورية" تظهر في الجنوب!
03:15 | 2024-02-04
04/02/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
05:30 | 2024-02-04
04/02/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده طقس لبنان بعد 3 أيام.. هذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده طقس لبنان بعد 3 أيام.. هذا ما ينتظرنا!
03:35 | 2024-02-04
04/02/2024 03:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته إسرائيل بشأن نصرالله.. تقرير يعلن!
Lebanon 24
هذا ما فعلته إسرائيل بشأن نصرالله.. تقرير يعلن!
04:30 | 2024-02-04
04/02/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
12:35 | 2024-02-04
04/02/2024 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2024-02-05
من أين جاء الرئيس ميقاتي بالرقم؟
01:00 | 2024-02-05
تسابق قطري فرنسي على ترتيب الملف الرئاسي وهوكشتاين ينتظر هدنة غزة للتحرك بريا
00:36 | 2024-02-05
قنابل مضيئة ليلا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق
00:19 | 2024-02-05
وأخيراً استراحة جوية واستقرار في الطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً المنخفضات "راجعة"
22:36 | 2024-02-04
سحب الـ150 دولاراً بشروط: ماذا عن السحب من خارج التعاميم؟
22:35 | 2024-02-04
تأجيل البت بانتداب ما يقارب 70 قاضياً إلى المحاكم
فيديو
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
05/02/2024 08:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
05/02/2024 08:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
05/02/2024 08:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24