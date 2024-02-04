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لبنان
تأجيل البت بانتداب ما يقارب 70 قاضياً إلى المحاكم
Lebanon 24
04-02-2024
|
22:35
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ذكرت «نداء الوطن» أنّ عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لالتئام مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس المنصرم، حال دون اتخاذ المجلس قراراً بمشروع انتداب ما يقارب 70 قاضياً من خريجي الدورات الأخيرة إلى المحاكم، بعد أن عمد وزير العدل إلى إحالة الأسماء إلى «المجلس» مراعياً الآلية التي تم التوصل إليها بعد مخاضٍ طويل بينه وبين الرئيس الأول سهيل عبود. ووفق معلومات «نداء الوطن»، يتّجه أعضاء «مجلس القضاء الأعلى» بغالبيّتهم إلى الموافقة على الانتدابات رغم تسجيلهم بعض الملاحظات على المشروع، انطلاقاً من حاجة المحاكم إلى اندفاعة هؤلاء القضاة وكفاءتهم.
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