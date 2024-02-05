وأخيراً استراحة جوية واستقرار في الطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً المنخفضات "راجعة"

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يُسيطر طقس بارد، متقلب وماطر أحيانا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء ليستقر الطقس بعد ذلك.وفي هذا الإطار، أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ إلى ان اليوم الإثنين سنشهد طقسا ممطرا ومن ثم سنكون مع استراحة جوية على ان يعود نشاط المنخفضات بعد 13 شباط الجاري.طقس الأيام المُقبلة:الإثنين: غائم اجمالا وتتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد مع رياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد لتصل لحدود الـ 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1300 متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع انخفاض بدرجات الحرارة، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وتتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.