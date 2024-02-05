الجبهة الجنوبية مشتعلة... قصف اسرائيلي يطال هذه البلدات!

استهدف الجيش الاسرائيلي المنطقة الحرجية بين بلدتي طير حرفا وشمع وأطراف بلدات الضهيرة وزبقين والجبين والناقورة بقصف مدفعي معادي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



Advertisement وقصف العدو أطراف شبعا بقذيفة من عيار 155م، كما استهدف أطراف بلدة شبعا ومنطقة جبل "سدانة" في مرتفعات العرقوب بقصف مدفعي.

وأفاد مراسل "الجزيرة"، صباح اليوم الاثنين، بإطلاق ٥ صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأطلق الجيش الاسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بحسب ما افادت "الوطنية للاعلام".

وكان العدو أغار يوم امس على منزل في بلدة يارون ما أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وجريح، وترافق ذلك مع قصف مدفعي مركز على أطراف بلدة مارون الراس ورميش وعدد من البلدات في القطاع الاوسط والقطاع الغربي.