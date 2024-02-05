14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
12
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من أين جاء الرئيس ميقاتي بالرقم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-02-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوم الخميس الفائت قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حوار مع "مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان" إن قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، لكن إسرائيل لم تحترم القرار وسجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمونه بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية".
Advertisement
فمن أين جاء الرقم الذي أعلنه رئيس الحكومة؟
مصدر حكومي معني قال "إن وزارة الخارجية اللبنانية سجلت رسميا لدى محاضر الامم المتحدة جدولا بهذه الخروقات منذ صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1701 في 11 آب 2006".
وقال المصدر "إن هذه الخروقات موثقة بكل تفاصيلها من قبل الجيش، وهي خروقات جوية وبرية وبحرية، وقد أكد عليها مجددا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب خلال اجتماعاته الاخيرة في الامم المتحدة قبل أسبوعين".
ولفت المصدر الى ان اجتماعات دورية تعقد بين قيادة اليونيفيل والجيش للبحث في هذه الخروقات، وفي كيفية حل النقاط الخلافية المتنازع عليها منذ أنشأت اليونيفيل "الخط الأزرق" على الحدود جنوب لبنان للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
05:30 | 2024-02-04
04/02/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
12:35 | 2024-02-04
04/02/2024 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
03:00 | 2024-02-05
05/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يربح وليد جنبلاط من اعادة التموضع التي يقوم بها؟
Lebanon 24
ماذا يربح وليد جنبلاط من اعادة التموضع التي يقوم بها؟
05:00 | 2024-02-04
04/02/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في معمل بالبقاع.. هذا ما أظهرته التحقيقات الاولية
Lebanon 24
حريق كبير في معمل بالبقاع.. هذا ما أظهرته التحقيقات الاولية
06:00 | 2024-02-04
04/02/2024 06:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:15 | 2024-02-05
مصارف جديدة تقفل فروعها
04:02 | 2024-02-05
طقس متقلب وماطر... ماذا عن درجات الحرارة؟
04:00 | 2024-02-05
أخطر من حرب غزة: سيناريو جهنمي يُحاك ووثيقة الـ 2017 تكشف الكثير
03:45 | 2024-02-05
فاتورة المولدات "لا تنخفض"
03:42 | 2024-02-05
دار الفتوى تعلن موعد ذكرى الاسراء والمعراج
03:36 | 2024-02-05
الجبهة الجنوبية مشتعلة... قصف اسرائيلي يطال هذه البلدات!
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
05/02/2024 11:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
05/02/2024 11:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
05/02/2024 11:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24