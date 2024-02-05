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لبنان

من أين جاء الرئيس ميقاتي بالرقم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2024 | 01:15
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يوم الخميس الفائت قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حوار مع "مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان" إن قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، لكن إسرائيل لم تحترم القرار وسجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمونه بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية".
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فمن أين جاء الرقم الذي أعلنه رئيس الحكومة؟
مصدر حكومي معني قال "إن وزارة الخارجية اللبنانية سجلت رسميا لدى محاضر الامم المتحدة جدولا بهذه الخروقات منذ صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1701 في 11 آب 2006".
وقال المصدر "إن هذه الخروقات موثقة بكل تفاصيلها من قبل الجيش، وهي خروقات جوية وبرية وبحرية، وقد أكد عليها مجددا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب خلال اجتماعاته الاخيرة في الامم المتحدة قبل أسبوعين".
ولفت المصدر الى ان اجتماعات دورية تعقد بين قيادة اليونيفيل والجيش للبحث في هذه الخروقات، وفي كيفية حل النقاط الخلافية المتنازع عليها منذ أنشأت اليونيفيل "الخط الأزرق" على الحدود جنوب لبنان للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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