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لبنان

"طبّاخ جيد" يتحرك لاقناع" القوّات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2024 | 01:30
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بالرغم من أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع جزم في آخر مقابلة له أن "لا حوار قبل إنتخاب الرئيس كون هناك تجربة سابقة فاشلة لم تنتج إلا خيبة أمل ومضيعة للوقت"، إلا أن مصدرا نيابيا معارضا لفت الى أن "طباخا جيدا" في القوات اللبنانية نجح مؤخراً في عدد من الملفات التفاوضية يسعى يومياً الى إقناع قيادة "القوات" بأن الحوار المحكوم بمواقيت محددة، ربما يُظهر النوايا الحسنة ويقرب وجهات النظر كما حصل في الملف السابق.
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وقال المصدر: "أنا متأكد بأن من يتقاطع معنا اليوم على رفض الحوار قريباً سيغادرنا ويلتحق بالتسوية ويغطيها مسيحياً،بالنظر الى التجارب السابقة".

المصدر: لبنان 24

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