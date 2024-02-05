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لبنان

تصريح إسرائيلي لافت حول الجبهة الشمالية: مستعدون للتفاوض مع لبنان!

Lebanon 24
05-02-2024 | 01:26
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب مستعدة لحل الصراع في جنوب لبنان، من خلال التفاهمات الدبلوماسية، وذلك عقب أيام من تهديده بتحرك "قريب جدا" للجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية التي تواصل فيها التصعيد أمس الأحد.
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وفي بيان صادر عن مكتبه، فإن غالانت التقى الأحد آموس هوكشتاين، وأبلغه أنّ تل أبيب مستعدة لحل الصراع في جنوب لبنان مع حزب الله  من خلال التفاهمات الدبلوماسية. لكنه استدرك بالقول أيضا "لكننا مستعدون أيضا لأي سيناريو آخر".

وأضاف غالانت أن إسرائيل "ملتزمة بتحسين الوضع الأمني على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، ومنها إزالة تهديدات التسلل وإطلاق النار من لبنان".

وحسب بيان مكتب غالانت، فقد ناقش الطرفان "ضرورة تغيير الوضع الأمني في الساحة الشمالية، وبحثا سبل إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال".
والأسبوع الماضي، قال غالانت إن الجيش الإسرائيلي "سيتحرك قريبا جدا" عند الحدود مع لبنان.

وأبلغ الوزير جنود الاحتياط الإسرائيليين المتمركزين قرب الحدود مع غزة بأنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال، استعدادا لعمليات مستقبلية على هذه الجبهة.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن "احتمال نشوب حرب في الأشهر المقبلة في شمال البلد أصبح اليوم أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة

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