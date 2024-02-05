نوّاب يستفيدون من الخلاف بين "الوزير والقائد"

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كشف مصدر أمني ان عددا من النواب البعيدين نوعاً ما عن التشريع والذين "يبنون حيثيتهم" على الخدمات وخاصةً الأمنية منها، يستفيدون من الخلاف الحاصل بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون لتمرير خدماتهم.وقال المصدر "أحد النواب قام بزيارة وزير الدفاع وطلب منه رخص حمل اسلحة قائلا له "القائد ما عم يمضيلي ". وبعد أسبوع بالتحديد قصد النائب ذاته قائد الجيش وطلب منه كمية من بطاقات تسهيل المرور وحمل السلاح بعدما أصدر القائد السنة الماضية برقية تجيز لحامل تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات حمل سلاح أيضاً .وقال النائب للقائد "الوزير ما عم يمضيلنا"، وبهذه الطريقة يكون هذا النائب إستفاد من القائد والوزير.المصدر الأمني قال: "هؤلاء النواب معروفون تماما، ويتناسون أن القيادة والوزارة في المبنى ذاته ، وله مدخل واحد".