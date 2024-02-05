مصارف جديدة تقفل فروعها

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عمد بعض المصارف إلى إقفال فروع اضافية تابعة له في عدة مناطق في الاقضية بهدف تقليص النفقات، من دون أن يؤثر ذلك على خدمة الزبائن.كما تتخذ المصارف خطوات لتقليص عدد موظفيها، وخفض فروعها، بسبب الازمة الاقتصادية.