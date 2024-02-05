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لبنان

مصارف جديدة تقفل فروعها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2024 | 04:15
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عمد بعض المصارف إلى إقفال فروع اضافية تابعة له في عدة مناطق في الاقضية بهدف تقليص النفقات، من دون أن يؤثر ذلك على خدمة الزبائن.
كما تتخذ المصارف خطوات لتقليص عدد موظفيها، وخفض فروعها، بسبب الازمة الاقتصادية.
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المصدر: لبنان 24
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