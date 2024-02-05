إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!

عُلم أن بعض البلديات يواجه صعوبات مالية جمّة على صعيدين، الأول وهو في عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر، وأيضاً إستحالة تطبيق أياً من المراسيم الحكومية القاضية بمنح المساعدات الإجتماعية للأجراء والعمال والموظفين إسوة بسائر العاملين في القطاع العام.

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