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لبنان

إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2024 | 02:45
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عُلم أن بعض البلديات يواجه صعوبات مالية جمّة على صعيدين، الأول وهو في عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر، وأيضاً إستحالة تطبيق أياً من المراسيم الحكومية القاضية بمنح المساعدات الإجتماعية للأجراء والعمال والموظفين إسوة بسائر العاملين في القطاع العام.
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وبحسب المعلومات، فإن هناك موظفين قدموا استقالاتهم من البلديات، كما أنّ البعض الآخر لجأ إلى خطوة "الإستيداع" التي تمكنه من ربط نفسه وظيفياً بالبلدية مع العمل في مكانٍ آخر بسبب عدم تقاضي الرواتب كما يجب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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