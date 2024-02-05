Advertisement

لبنان

فاتورة المولدات "لا تنخفض"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-02-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1160740-638427197424381920.jpg
Doc-P-1160740-638427197424381920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من قيام وزارة الطاقة بإصدار تسعيرة للمولدات الخاصّة، عند نهاية كلّ شهرٍ، وتلحظ إنخفاضاً في سعر الكيلوواط، نتيجة تدني قيمة المازوت، بعد استقرار سعر صرف الدولار بحدود الـ89700 ليرة، يُلاحظ أنّ أصحاب مولدات الكهرباء لا يزالوا يعتمدون تسعيرة الكيلو واط على أساس 0.46 دولاراً، علماً أنّ آخر تسعيرتين للوزارة كانتا 32998 و32528 ليرة لبنانيّة، أيّ 0.36 دولاراً.
Advertisement


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2024-02-05
04:02 | 2024-02-05
04:00 | 2024-02-05
03:42 | 2024-02-05
03:36 | 2024-02-05
03:30 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24