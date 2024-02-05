فاتورة المولدات "لا تنخفض"

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على الرغم من قيام وزارة الطاقة بإصدار تسعيرة للمولدات الخاصّة، عند نهاية كلّ شهرٍ، وتلحظ إنخفاضاً في سعر الكيلوواط، نتيجة تدني قيمة المازوت، بعد استقرار سعر صرف الدولار بحدود الـ89700 ليرة، يُلاحظ أنّ أصحاب مولدات الكهرباء لا يزالوا يعتمدون تسعيرة الكيلو واط على أساس 0.46 دولاراً، علماً أنّ آخر تسعيرتين للوزارة كانتا 32998 و32528 ليرة لبنانيّة، أيّ 0.36 دولاراً.