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ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "في 28 كانون الثاني، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية في الأردن بعد غارة بطائرة مسيّرة شنتها المجموعات المدعومة من إيران والتي تعمل خارج العراق وسوريا، وشنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضربة انتقامية، الجمعة، استهدفت فيها 7 أهداف للحرس الثوري الإيراني والمجموعات المتحالفة معه في سوريا والعراق، مما يهدد بمزيد من التصعيد في وقت تمتد فيه الأعمال العدائية المستمرة بالفعل في كل أنحاء الشرق الأوسط. من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن، فإن المشاكل السياسية التي ابتليت بها منطقة الشرق الأوسط لا يمكن حلها بالقوة العسكرية".وبحسب الموقع، "إن الهجوم الإسرائيلي على غزة ودعم الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع له يكمن في قلب هذه الصراعات. ترتبط الأعمال العدائية التي تشارك فيها الولايات المتحدة حاليًا، من اليمن إلى سوريا والعراق، ارتباطًا مباشرًا بالدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية في غزة. إن وقف إطلاق النار في غزة يحمل أفضل فرصة لإنهاء تلك الصراعات، أو على الأقل قمعها إلى حد كبير. إن حرب إسرائيل في غزة منفصلة عن أهدافها السياسية المزعومة. وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية الواسعة والعشوائية إلى دفع غزة إلى حافة الدمار".وتابع الموقع، "وفقاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن هذه الحملة تهدف إلى تحقيق هدفه المتمثل في "تدمير حماس"، لكن القدرات العسكرية والسياسية للتنظيم لا تزال سليمة إلى حد كبير. ويقدر المسؤولون الأميركيون أن ما بين 20 إلى 40% فقط من الأنفاق التي تستخدمها حماس عبر القطاع قد تضررت أو أصبحت غير صالحة للعمل. وفي الحقيقة، ليس هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن القضاء على حماس، أو القوى السياسية الشبيهة بحماس في غزة، أصبح في متناول اليد. كما أن الحملة العسكرية الإسرائيلية لم تنجح في تأمين إطلاق سراح أكثر من مائة من الرهائن المتبقين لدى حماس. لقد أصبحت الخلافات داخل إسرائيل حول التقدم المحدود الذي تم إحرازه ضد حماس والفشل في تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين علنية بشكل متزايد. والآن يشعر العديد من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين علناً بالقلق إزاء عدم توافق الهدفين المزدوجين المتمثلين في تحرير الرهائن وتدمير حماس".وأضاف الموقع، "لقد بدأ صبر عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس ينفد تجاه نتنياهو، وأصبحوا أكثر صخباً في دفع الحكومة إلى عقد صفقة مع حماس يمكن أن تعيدهم إلى الوطن. وقد دعا وزير الحرب في الحكومة غادي آيزنكوت مؤخرا إلى وقف إطلاق النار على أساس أنه كلما طال أمد الحرب، قلت فرص إعادة هؤلاء الرهائن على قيد الحياة. لم تظهر إسرائيل أي استراتيجية سياسية طويلة المدى في غزة باستثناء التدمير المنهجي للقطاع وسكانه. إن معارضة نتنياهو المتفاخرة لحل الدولتين لا تترك سوى خيار حرب لا نهاية لها في غزة".وبحسب الموقع، "خارج غزة، كانت التأثيرات الإقليمية للحملة العسكرية الإسرائيلية عميقة بالفعل. إن خطر اندلاع حرب بين حزب الله في لبنان وإسرائيل يتزايد يوما بعد يوم. وقد زادت إسرائيل مؤخراً من خطابها القتالي وإشاراتها إلى حرب محتملة مع حزب الله. ومن الممكن أن تنتقل الحرب بسهولة إلى لبنان مع نفس المشكلة الموجودة في الحرب في غزة: الافتقار إلى أهداف سياسية واضحة وقابلة للتحقيق. وفي الواقع، ليست إسرائيل وحدها هي التي تطلق النار قبل التصويب إلى هدف معين. زادت إدارة بايدن بشكل كبير من الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وشنت عددا لا يحصى من الضربات ضد الجماعات المدعومة من إيران منذ 7 تشرين الأول. وقد أصر بايدن مرارا وتكرارا على أن هذا التعزيز وعملياته العسكرية ضد الجماعات المدعومة من إيران في كل أنحاء المنطقة يهدف إلى "ردع" مثل هذه الجهات الفاعلة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. هذه الحملات لا تحقق أهدافها".وتابع الموقع، "في العراق وسوريا، استهدفت الجماعات المدعومة من إيران مرارا وتكرارا أفراد الخدمة الأميركية ردا على دعم أميركا للحملة الإسرائيلية في غزة، مما أثار ردود فعل عسكرية من الولايات المتحدة. وقد تم حتى الآن استهداف القوات الأميركية المتمركزة في كل أنحاء العراق وسوريا أكثر من 160 مرة منذ 7 تشرين الأول، ويتم نشر القوات الأميركية في العراق وسوريا دون أي هدف عسكري متماسك، في حين أنها تمثل هدفًا خطيرًا للحرب مع إيران. ومع ذلك، فإن الأهداف المعلنة للانتشار الأميركي في العراق وسوريا تتطلب تعطيل الاستنكار. وتشير الإدارة إلى وجود 900 جندي أميركي في سوريا كجزء من مهمة مكافحة داعش. ولكن كما كشف أحدث تقرير للمفتش العام، فإن القوات الأميركية في سوريا لم تشارك في "أي نشاط حركي" ضد داعش في الربع الأخير الذي تم تقييمه".وأضاف الموقع، "بالمثل، فإن القوات الأميركية في العراق، التي يبلغ عددها حوالي 2500 جندي، تهدف ظاهريًا إلى تدريب ودعم الحكومة العراقية. وإلى الجنوب، شنت حركة الحوثي اليمنية أكثر من ثلاثين هجوماً بطائرات من دون طيار وصواريخ ضد السفن التجارية في البحر الأحمر رداً على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. في المقابل، نفذت الولايات المتحدة ضربات متعددة ضد الحوثيين، وتفيد التقارير أن إدارة بايدن تستعد لحملة عسكرية أوسع ومفتوحة ضد الجماعة خالية من الأهداف الملموسة. وهذا يعرض للخطر أيضًا الهدنة الهشة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين بعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب المدمرة، بينما يهدد أيضًا بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".وبحسب الموقع، "نادراً ما يتم تلخيص إخفاقات سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بهذه الإيجاز. إن الوجود الأميركي وسياساته في الشرق الأوسط لا يردع العنف، ولا يعمل على استقرار المنطقة. وبدلاً من ذلك، فإنه يحرض ويخاطر بتصعيد كبير. ينبغي على واشنطن إنهاء تبادلاتها العسكرية المتبادلة التي لا هدف لها مع الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط وإعادة القوات الأميركية إلى الوطن، وإلى جانب ذلك يجب بذل جهود أكبر نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وبالإضافة إلى منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة في غزة، فلن يكون هناك أي تهدئة إقليمية بدون ذلك. وما دامت الحرب في غزة مستمرة، فسيستمر الشرق الأوسط في الانزلاق نحو حرب شاملة".وتابع الموقع، "قد لا يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى وقف كامل وشامل للأعمال العدائية في كل أنحاء المنطقة. ورغم أن هذه الجماعات صاغت أفعالها مراراً وتكراراً باعتبارها رداً مباشراً على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن كل جهة فاعلة منخرطة حالياً في الأعمال العدائية الإقليمية تتصرف على أساس حوافزها الخاصة، وسوف تسعى في نهاية المطاف إلى تحقيق مصلحتها الذاتية. لكن هذا لا يبطل الحجج المؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة. يقع عبء الإثبات على عاتق أولئك الذين يزعمون أن الأهداف الرسمية للحرب يمكن تحقيقها من خلال العمل العسكري المستمر وكيف يعتزمون إنهاء دائرة العنف هذه".وختم الموقع، "إن الحروب التي ليس لها أهداف سياسية يمكن الوصول إليها لا تؤدي إلا إلى العنف من أجل العنف، ويجب أن يتم رفضها بشكل قاطع من قبل الجميع. إن الحروب التي تخوضها إسرائيل والولايات المتحدة في كل أنحاء المنطقة لا تحمل أي وعد بتحقيق أهدافها السياسية المعلنة. إن الوقت ينفد بسرعة لمنع المزيد من المذبحة في غزة واندلاع حرب على مستوى المنطقة".