Advertisement

لبنان

تفاصيل خطة أميركية للبنان.. هذا ما تقرّر بشأن "حزب الله"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-02-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1160754-638427222080196608.jpg
Doc-P-1160754-638427222080196608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن خطة أميركية خاصة بلبنان تتضمن إخراج "حزب الله" من الحدود مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين وترجمهُ "لبنان24"، إنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عرض خلال زيارته لإسرائيل، أمس الأحد، النقاط الأساسية للخطة السياسية التي يُروج لها بين لبنان وإسرائيل، على أن تكون المفاوضات محصورة بين الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة في لبنان.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة هوكشتاين تقوم على مرحلتين: الأول وهي توقف الأعمال العدائية من جانب "حزب الله" وإنسحابه من الحدود مع إسرائيل لمسافة تتراوح بين 8 و 10 كيلومترات، على أن يعود سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان إلى منازلهم. 

كذلك، تتضمن هذه المرحلة، بحسب "يديعوت أحرونوت"، إنتشاراً واسعاً للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" عند الحدود في الجانب اللبناني، بغية الحفاظ على الإستقرار هناك.

أما في ما خصّ المرحلة الثانية، فتقول الصحيفة إنها ترتبط بترسيم الحدود البرية بما في ذلك مناقشة النقاط الـ13 المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، في حين أن الولايات المتحدة ستدرس في الوقت نفسه مع المجتمع الدولي، إعطاء لبنان "جزرة إقتصادية".

التقرير الإسرائيلي زعمَ أنّ هوكشتاين على حصل على الضوء الأخضر لخطته من لبنان، لكن ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان "حزب الله" سيوافق على ذلك أم لا.

وكان هوكشتاين الذي التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب منح خطته الجديدة فرصة أساسية. وفي السياق، أبلغ هرتسوغ هوكشتاين أن إسرائيل متلزمة بتحسين الوضع الأمني في المنطقة الشمالية، بما في ذلك إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد زوال التهديد بغارات وإطلاق نار مباشر من الأراضي اللبنانية. 

كذلك، التقى هوكشتاين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أكد أن إسرائيل مستعدة لحلّ الأزمة سياسياً، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لأي احتمالٍ آخر.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2024-02-05
04:02 | 2024-02-05
04:00 | 2024-02-05
03:45 | 2024-02-05
03:42 | 2024-02-05
03:36 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24