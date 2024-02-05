تفاصيل خطة أميركية للبنان.. هذا ما تقرّر بشأن "حزب الله"

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وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين وترجمهُ، إنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عرض خلال زيارته لإسرائيل، أمس الأحد، النقاط الأساسية للخطة السياسية التي يُروج لها بين لبنان وإسرائيل، على أن تكون المفاوضات محصورة بين الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة في لبنان.وأشارت الصحيفة إلى أن خطة هوكشتاين تقوم على مرحلتين: الأول وهي توقف الأعمال العدائية من جانب "حزب الله" وإنسحابه من الحدود مع إسرائيل لمسافة تتراوح بين 8 و 10 كيلومترات، على أن يعود سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان إلى منازلهم.كذلك، تتضمن هذه المرحلة، بحسب "يديعوت أحرونوت"، إنتشاراً واسعاً للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" عند الحدود في الجانب اللبناني، بغية الحفاظ على الإستقرار هناك.أما في ما خصّ المرحلة الثانية، فتقول الصحيفة إنها ترتبط بترسيم الحدود البرية بما في ذلك مناقشة النقاط الـ13 المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، في حين أن الولايات المتحدة ستدرس في الوقت نفسه مع المجتمع الدولي، إعطاء لبنان "جزرة إقتصادية".التقرير الإسرائيلي زعمَ أنّ هوكشتاين على حصل على الضوء الأخضر لخطته من لبنان، لكن ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان "حزب الله" سيوافق على ذلك أم لا.وكان هوكشتاين الذي التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب منح خطته الجديدة فرصة أساسية. وفي السياق، أبلغ هرتسوغ هوكشتاين أن إسرائيل متلزمة بتحسين الوضع الأمني في المنطقة الشمالية، بما في ذلك إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد زوال التهديد بغارات وإطلاق نار مباشر من الأراضي اللبنانية.كذلك، التقى هوكشتاين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أكد أن إسرائيل مستعدة لحلّ الأزمة سياسياً، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لأي احتمالٍ آخر.