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لبنان

3 شهداء لحزب الله.. على طريق القدس

Lebanon 24
05-02-2024 | 02:33
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله استشهاد كل من الشهيد المجاهد سلمان محمد حسن فقيه "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد عباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد عباس خضر ناصر "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.
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