"تجاهلوا حقوقنا".. رابطة المهندسين المتقاعدين تعلن الإضراب

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دعت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في بيان جميع "المهندسين المتقاعدين إلى اعتصام في نقابة المهندسين في بيروت العاشرة صباح الأربعاء المقبل في 7 الحالي بسبب رفض لجنة ادارة الصندوق التقاعدي المطالب التي تقدمنا بها ومحاولة تجاهل حقوق المهندسين المتقاعدين، لذلك نؤكد مجددا المطالبة بما يلي :١- اقرار موازنة جديدة واعدة وعادلة للعام الجديد 2024 يراعي بها تحسين المعاش التقاعدي الذي يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للمهندس المتقاعد وافراد عائلته في العيش الكريم واللائق .٢- يلاحظ بان هناك منطق لمعالجة امور المهندسين المتقاعدين في الموازنة الجديدة باهمال حقوقهم المشروعة والمحقة والالتفاف عليها بحجج واهية ، لذلك تحذر الهيئة التأسيسية من اتباع هذه السياسة وسوف تقف ضدها مهما كلف ذلك،كما نطالب باصرار اشراك الهيئة التأسيسية في دراسة الموازنة الجديدة عبر حوار بناء مع لجنة ادارة الصندوق التقاعدي".٣-ربط اقرار اي رسوم للتأمين الصحي مع الامكانات التي يوفرها المعاش التقاعدي للمهندس وأفراد عائلته وحسم 50% من رسوم الاستشفاء للمهندس المتقاعد وأفراد عائلته.٤- نؤكد على مطلبنا صرف مساعدة مالية عن شهري كانون الثاني وشباط لتساهم في تسديد جزء من رسوم الاستشفاء للسنة المالية الجديدة، ونصر على استمرار صرفها لحين اقرار موازنة عام 2024- 2025 ولن نسمح برفضها.٥- ايجاد مصادر تمويل اضافية لتغذية الصندوق التقاعدي واستمراريته المستقبلية،والعمل على ايجاد سبل لزيادة موارده، واهمها:ا- تفعيل ضرائب المهندسين في وزارة المالية.ب- ايجاد خطة لاستثمار العقارات المبنية والأراضي التي تملكها النقابة.ج- اضافة دولار واحد على المتر المربع ليعود ريعه لصندوق التقاعد.د- متابعة جدية ومستمرة لتحصيل اموال النقابة من المصارف تبعا للمعطيات الجديدة والتعاميم الجديدة الصادرة عن مصرف لبنان.ه- إعادة الاعتبار للمبالغ المستحقة من ضريبة الدخل للصندوق التقاعدي والتي ما تزال محجوزة لدى وزارة المالية والمطالبة الجدية بتحصيلها".(الوكالة الوطنية للإعلام)