Advertisement

لبنان

"تجاهلوا حقوقنا".. رابطة المهندسين المتقاعدين تعلن الإضراب

Lebanon 24
05-02-2024 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1160765-638427239221515318.jpeg
Doc-P-1160765-638427239221515318.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في بيان جميع "المهندسين المتقاعدين إلى اعتصام في نقابة المهندسين في بيروت العاشرة صباح الأربعاء المقبل في 7 الحالي بسبب رفض لجنة ادارة الصندوق التقاعدي المطالب التي تقدمنا بها ومحاولة تجاهل حقوق المهندسين المتقاعدين، لذلك نؤكد مجددا المطالبة بما يلي :
Advertisement

١- اقرار موازنة جديدة واعدة وعادلة للعام الجديد 2024 يراعي بها تحسين المعاش التقاعدي الذي يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للمهندس المتقاعد وافراد عائلته في العيش الكريم واللائق . 

٢- يلاحظ بان هناك منطق لمعالجة امور المهندسين المتقاعدين في الموازنة الجديدة باهمال حقوقهم المشروعة والمحقة والالتفاف عليها بحجج واهية ، لذلك تحذر الهيئة التأسيسية من اتباع هذه السياسة وسوف تقف ضدها مهما كلف ذلك،كما نطالب باصرار اشراك الهيئة التأسيسية في دراسة الموازنة الجديدة عبر حوار بناء مع لجنة ادارة الصندوق التقاعدي". 

٣-ربط اقرار اي رسوم للتأمين الصحي مع الامكانات التي يوفرها المعاش التقاعدي للمهندس وأفراد عائلته وحسم 50% من رسوم الاستشفاء للمهندس المتقاعد وأفراد عائلته. 

٤- نؤكد على مطلبنا صرف مساعدة مالية عن شهري كانون الثاني وشباط لتساهم في تسديد جزء من رسوم الاستشفاء للسنة المالية الجديدة، ونصر على استمرار صرفها لحين اقرار موازنة عام 2024- 2025 ولن نسمح برفضها. 

٥- ايجاد مصادر تمويل اضافية لتغذية الصندوق التقاعدي واستمراريته المستقبلية،والعمل على ايجاد سبل لزيادة موارده، واهمها:

ا- تفعيل ضرائب المهندسين في وزارة المالية. 

ب- ايجاد خطة لاستثمار العقارات المبنية والأراضي التي تملكها النقابة. 

ج- اضافة دولار واحد على المتر المربع ليعود ريعه لصندوق التقاعد. 

د- متابعة جدية ومستمرة لتحصيل اموال النقابة من المصارف تبعا للمعطيات الجديدة والتعاميم الجديدة الصادرة عن مصرف لبنان. 

ه- إعادة الاعتبار للمبالغ المستحقة من ضريبة الدخل للصندوق التقاعدي والتي ما تزال محجوزة لدى وزارة المالية والمطالبة الجدية بتحصيلها".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:47 | 2024-02-05
04:15 | 2024-02-05
04:02 | 2024-02-05
04:00 | 2024-02-05
03:45 | 2024-02-05
03:42 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24