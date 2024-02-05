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لبنان
بسبب "حزب الله".. إكتشفوا تاريخ "أصعب" يوم عاشته إسرائيل!
Lebanon 24
05-02-2024
|
03:12
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اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ يوم أمس الأحد، كان أحد "أصعب الأيام" التي عرفتها المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب المستمرة منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تم تفعيل 21 صافرة إنذار في الجليل الأعلى، خلال ساعتين فقط.
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كذلك، بيّن الإعلام الإسرائيلي أنّ النشاطات التجارية في "كريات شمونة" و"شلومي" في الشمال، تضررت بصورة صعبة جداً.
وقبل أيام، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حالةً من عدم اليقين والتوتر تسود الجبهة الشمالية، الأمر الذي يؤدي إلى عددٍ كبير من التكهنات، بشأن الثمن الذي ستدفعه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في حال حدوث مواجهة مع "حزب الله".
ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ المزاج السائد بين الجمهور تغيّر إلى الأسوأ، فسكان المستوطنات الشمالية باتوا يعرفون عواقب المعركة مع حزب الله، ولاسيما أنّ آلاف المنازل باتت فارغة.
ووفق إحصاءٍ رسمي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 500 منزل ومبنى تضرر بنيران "حزب الله" منذ بدء الحرب.
(الميادين نت)
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