Advertisement

لبنان

بسبب "حزب الله".. إكتشفوا تاريخ "أصعب" يوم عاشته إسرائيل!

Lebanon 24
05-02-2024 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1160778-638427250856403650.jpg
Doc-P-1160778-638427250856403650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ يوم أمس الأحد، كان أحد "أصعب الأيام" التي عرفتها المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب المستمرة منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تم تفعيل 21 صافرة إنذار في الجليل الأعلى، خلال ساعتين فقط.
Advertisement

كذلك، بيّن الإعلام الإسرائيلي أنّ النشاطات التجارية في "كريات شمونة" و"شلومي" في الشمال، تضررت بصورة صعبة جداً.

وقبل أيام، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حالةً من عدم اليقين والتوتر تسود الجبهة الشمالية، الأمر الذي يؤدي إلى عددٍ كبير من التكهنات، بشأن الثمن الذي ستدفعه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في حال حدوث مواجهة مع "حزب الله".

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ المزاج السائد بين الجمهور تغيّر إلى الأسوأ، فسكان المستوطنات الشمالية باتوا يعرفون عواقب المعركة مع حزب الله، ولاسيما أنّ آلاف المنازل باتت فارغة.

ووفق إحصاءٍ رسمي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ  أكثر من 500 منزل ومبنى تضرر بنيران "حزب الله" منذ بدء الحرب. (الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:47 | 2024-02-05
04:15 | 2024-02-05
04:02 | 2024-02-05
04:00 | 2024-02-05
03:45 | 2024-02-05
03:42 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24