دار الفتوى تعلن موعد ذكرى الاسراء والمعراج

علنت دار الفتوى في بيان، أن "يوم الخميس 27 رجب 1445 هجرية، الموافق 8 شباط 2024 ميلادية، يصادف ذكرى الإسراء والمعراج بالنبيّ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، ومعراجه منه إلى السموات العلى".

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وهنأت "المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما بهذه الذكرى المجيدة"، داعية "المسلمين إلى الاقتداء بسيرة النبيّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وجعل تحرير المسجد الأقصى المبارك وسائر فلسطين قضيتهم الأساسية ومواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب لإخراجه من أرض فلسطين المباركة".