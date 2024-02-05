Advertisement

لبنان

دار الفتوى تعلن موعد ذكرى الاسراء والمعراج

Lebanon 24
05-02-2024 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1160791-638427273541441942.png
Doc-P-1160791-638427273541441942.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علنت دار الفتوى في بيان، أن "يوم الخميس 27 رجب 1445 هجرية، الموافق 8 شباط 2024 ميلادية، يصادف ذكرى الإسراء والمعراج بالنبيّ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، ومعراجه منه إلى السموات العلى".
Advertisement
 
وهنأت "المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما بهذه الذكرى المجيدة"، داعية "المسلمين إلى الاقتداء بسيرة النبيّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وجعل تحرير المسجد الأقصى المبارك وسائر فلسطين قضيتهم الأساسية ومواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب لإخراجه من أرض فلسطين المباركة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2024-02-05
04:02 | 2024-02-05
04:00 | 2024-02-05
03:45 | 2024-02-05
03:36 | 2024-02-05
03:30 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24