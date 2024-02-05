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لبنان

طقس متقلب وماطر... ماذا عن درجات الحرارة؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 04:02
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة ،بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس متقلب وماطرأحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط  ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء، يستقر بعد ذلك مع تعاف في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
 
 
لا صحة للأخبار المتداولة عن عاصفة ثلجية قوية بعد الثامن من شباط بل تقلبات سريعة ومحدودة وهو ما تظهره النماذج العددية حتى الان.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة لتصل شمال البلاد لحدود الـ60 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، وتخف حدة الأمطار خلال الليل تدريجيا.
 
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع درجات متدنية صباحا في المناطق الداخلية.
-الحرارة على الساحل من 13 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 11 درجة، في الداخل من 4 الى 12 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و35 كم/س تشتد لتقارب 60 كم/س.
-الانقشاع: متوسط اجمالا، يسؤ ليلا خلال فترة تساقط الامطار وبسبب الضباب على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%.
-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,33
 
-ساعة غروب الشمس: 17,12
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