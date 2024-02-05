"عيد الحبّ" في بيروت... تفاصيل الأسعار ومواعيد الحفلات

يحتفل لبنان كغيره من بلدان العالم بعيد الحبّ أو الـ"فالنتاين"، ويأتي الرابع عشر من شباط ليتوّج الأحمر ملكاً على بقيّة الألوان وتتزيّن به واجهات المحال والمطاعم والمقاهي. وتعتبر ليلة العيد حافلة بمواعيد السهرات، فمنهم من يختار الاحتفال به ويبحث عن مكان خارج المنزل فإمّا تكون السهرة في مقاهٍ رومانسية أو عبر حضور الفنانين الذين يضيفون بأغانيهم أجواء الغرام، وآخرون لا يعنيهم الأمر باعتبارهم أن كل يوم هو "عيد حبّ".

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ويستعدّ أهل الفن ونجوم الغناء في الوطن العربي لإقامة حفلات فنية في لبنان خلال هذا الشهر، وهم يروّجون لحفلاتهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات متداولاً أن الجمهور على موعد سنوي غني بالحفلات الفنية الممتدة طوال هذا الشهر. ويشار الى أن النجوم اللبنانيين شبه غائبين عن إحياء حفلاتهم في بيروت خلال هذا العيد، وسط توافُد فنانين مصريين قرّروا إحياء المناسبة مع جمهورهم اللبناني.



روبي



تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل عيد الحب يوم 17 شباط في ملهى "O Beirut" بمنطقة أنطلياس، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها ومن ضمنها أغنية "3 ساعات متواصلة".

وتبدأ أسعار سهرة روبي، التي تحظى بشعبية بين الشباب اللبناني، بـ100 لغاية 300 دولار. وتشهد حفلتها إقبالاً واسعاً، وفق ما يؤكد أحد المنظمين.



هاني شاكر

نشر الفنان هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو من إحدى حفلاته في لبنان كشف به عن تفاصيل حفله الغنائي الذي سيحييه بمناسبة "عيد الحب".

وروّج للحفل الغنائي المقرر إقامته في 13 شباط، بفندق "كورال بيتش بيروت"، حيث قال معلقاً على الفيديو: "حفل عيد الحب مع "أمير الغناء العربي" هاني شاكر"، ومن المقرر أن يقدّم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

أما عن تكلفة بطاقات الدخول، فتتراوح بين 50 و400 دولار.



شيرين عبد الوهاب



تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل عيد الحب في لبنان يوم 17 شباط المقبل، في "فوروم دو بيروت". وستغني باقة من أغنياتها الجديدة والقديمة، خصوصا تلك التي تصدرت "الترند" في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتراوح أسعار بطاقات سهرة شيرين من دون عشاء بين 50 و150 دولاراً، أما العشاء، فيكون ضمن أماكن تتراوح أسعارها بين 250 و600 دولار.





برنار سوفا



ومن الحفلات الرومانسية المُنتظرة، تلك التي يُحييها المغنّي الفرنسي برنار سوفا، فيقدّم واحدة من أجمل حفلاته في عيد الحب بـ9 شباط في "كازينو لبنان"، ويؤدّي خلالها باقة من أغنياته المعروفة، التي توقظ ذكريات أجيال من اللبنانيين مثل "فستانك الأخضر"، و"زاوية حب" و"الصداقة" وغيرها.

وتتراوح تكلفة بطاقات الدخول بين 80 و200 دولار.



فنّانو لبنان



لبنانياً، أعلن الفنان مروان خوري عبر حسابه على "إنستغرام"، استعداده لإحياء 5 حفلات في "عيد الحب"، تبدأ الأولى يوم 10 شباط في بيروت، بـ"كازينو لبنان"، يرافقه الموسيقي غي مانوكيان، بينما يُحيي الفنان ملحم زين المناسبة في الليلة عينها، في مدينة جبيل بمطعم "أوريزون". أما أسعار البطاقات، فتبدأ من 100 لغاية 200 دولار، وترتفع في حفلة خوري لتلامس الـ600 دولار للأماكن المُصنّفة "في آي بي".



أما بالنسبة لبقية الحفلات، فيُحيي معين شريف سهرة عيد الحب في مطعم "بحيرة بنشعي" بـ10 شباط، بينما يُحيي سعد رمضان وماهر جاه في الليلة عينها حفلة بمطعم "أديب بالاس" في ريفون.

