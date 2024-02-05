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لبنان

بو حبيب: مئة ألف نازح من الجنوب بأمس الحاجة للمساعدة

Lebanon 24
05-02-2024 | 04:47
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد لقائه رئيسة الصليب الأحمر الدولي كيت فوربس والوفد المرافق انه "لدينا حوالي مئة ألف نازح من الجنوب نتيجة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية".

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 وتابع بو حبيب: "هم بأمسّ الحاجة للعناية والمساعدة، وكل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها".

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