بو حبيب: مئة ألف نازح من الجنوب بأمس الحاجة للمساعدة

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قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد لقائه رئيسة الصليب الأحمر الدولي كيت فوربس والوفد المرافق انه "لدينا حوالي مئة ألف نازح من الجنوب نتيجة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية".وتابع بو حبيب: "هم بأمسّ الحاجة للعناية والمساعدة، وكل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها".