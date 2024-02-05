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لبنان

كركي يكلّف مكتب جزين قبض اشتراكات الفئات الخاصة

Lebanon 24
05-02-2024 | 04:56
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أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي البيان الآتي:

"بعد البترون وتبنين وبتغرين، وضمن مسار تحديث وتحسين آليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل وبهدف تسهيل معاملات المواطنين ومن أجل التخفيف عنهم عبء أكلاف النقل والانتقال وبخاصّة في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، كذلك استجابةً مع التطوّرات الأمنيّة الحاصلة بالجنوب، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي بتاريخ 1/2/2024  قراراً حمل الرقم 39 قضى بموجبه تكليف مكتب جزّين بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة  (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين)  وذلك اعتباراً من 15/2/2024، طالباً إلى جميع المسؤولين المعنيين في إدارة الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الإدارية والتقنيّة اللازمة لوضع هذا القرارموضع التنفيذ، وبخاصّة لناحية تعديل برامج المكننة.
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إنّ هذا القرار ما هو إلّا تتمّة لسلسلة قرارات سابقة قُضي بموجبها تكليف كلّ من مكتب بتغرين المحلي، البترون وتبين بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة، إضافةً إلى التعميم 771 القاضي بالسماح للفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) بتسديد اشتراكاتهم في أي مكتب من مكاتب الصندوق وليس حصراً في مكتب تبعيّتهم وذلك ضمن إطار سياسة التخفيف قدر المستطاع عن كاهل المضمونين والمتقاعدين".  
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