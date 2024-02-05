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لبنان

جرف ثلوج على طريق كفردبيان

Lebanon 24
05-02-2024 | 04:57
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تعمل عناصر الدفاع المدني منذ الصباح الباكر على جرف طبقات الثلوج التي تراكمت على طريق كفردبيان - كسروان لتسهيل حركة مرور المواطنين.
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