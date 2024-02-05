Advertisement

لبنان

بري وقّع مشروع قانون موازنة عام 2024

Lebanon 24
05-02-2024 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1160824-638427332765945162.jpg
Doc-P-1160824-638427332765945162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون موازنة عام 2024، وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة إلى الساعة الثالثة من يوم غدّ الجمعة
lebanon 24
05/02/2024 14:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع جلسة مناقشة الموازنة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم
lebanon 24
05/02/2024 14:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسات الموازنة: منبريات مزايدة وشعبوية وغياب النقاش العلمي بالارقام والحلول
lebanon 24
05/02/2024 14:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة إلى الغد
lebanon 24
05/02/2024 14:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24

بري

الموازنة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-02-05
07:24 | 2024-02-05
07:21 | 2024-02-05
07:02 | 2024-02-05
07:00 | 2024-02-05
06:56 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24