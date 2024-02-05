من بلدتي عيترون ويارون... "حزب الله" نعى شهيدين له

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اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه" بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سلمان محمد حسن فقيه "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وفي بيان ثان "زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس خضر ناصر "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".