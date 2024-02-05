نقابة موظفي ومُستخدمي الشركات المشغِّلة لِقطاع الخليوي تُعلن التوقُّف التامّ عن العمَل

صدر عن نقابة موظفي ومُستخدمي الشركات المشغِّلة لِقطاع الخليوي في لبنان البيان التالي:

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زُمَلائِنا الكِرَام،بعد أكثر من ٦ أشهر من التفاوض الإيجابيّ والبنَّاء من قِبَل النقابة مع جميع المعنيين على صيغَةٍ جديدة لتجديد وتحسين عقد العمل الجماعيّ،وبعد مرور أكثر من ٣ أشهر على التوافق على صيغَةٍ توافقيّة بين جميع الأطراف لضمان تجديد العقد، بما يَحفَظ حقوق موظفي القطاع و تطوُّرِهِ، كما أنَّ النقابة أعطَت مُهَلاً أكثر من مرَّة وتعاطَت مع الموضوع بإيجابيّة كامِلَة وحصَلت على موافقاتٍ شفَهِيّة ونهائيَّة عِدَّة مرَّاتٍ من وزارة الإتصالات و من الإدارتين،إلّا أنَّ المعنيين لا يزالون يمارِسون المُمَاطلة و التسويف في موضوعِ الموافقة الخَطِيَّة و القانونيَّة اللَّازِمَة لإمضاء عَقدِ العمل اليوم قبل الغد،مِن هُنا؛ نَضَع جميع المسؤولين عن هذا الموضوع عِندَ مسؤوليَّاتهم المعنويَّة والقانونيَّة المباشرة في هدرِ حقوقِ أكثر من ١٤٠٠ موظَّف مع عائلاتهم، ومحاولة المسّ بإستقرار قطاع الإتصالات في لبنان و ديمومة عمل موظفيه. و نناشد الجميع، بدءًا من وزارة الإتصالات بشخصِ الوزير، إلى إدارتي شركتي MIC1 و MIC2، إلى لجنة الإعلام و الإتصالات النيابيَّة الكريمة، إلى التَدَخُّل السَريع لِمعالجةِالموضوع بأسرعِ وقتٍ ممكن.لذلك؛ و بعد كل ما تَقَدَّم:تُعلِنُ نقابة موظفي و مُستخدمي الشركات المشغِّلة لِقطاع الخليوي في لبنان التوقُّف التامّ عن العمَل، بدءًا من ظهر اليوم، الإثنين ٥ شباط ٢٠٢٤، حتى الحُصولِ على الموافقة الخطيَّة والقانونيَّة اللَّازمة والمباشرة الفعليَّة فوراً في إِجراءَات إمضاءِ عقد العمل الجماعيّ، بما يَحفظ حقوق جميع الموظفين، دونَ أيَّ مسٍّ في حقوقهم و مكتسباتِهِم، و إلَّا سوف تَكونَ مُضطَّرةً للُجُوءِ إلى خُطوَاتٍ تصعيديَّة عِدَّة، نظراً لخطورة هذا الموضوع، ناهِيك عن أنَّ موظفي القطاع حتى اليوم، لا يتقاضون رواتبهم بقيمتها الفعليَّة، و مع ضَرائب موازَنة سنة ٢٠٢٤ عندما تُنشَر قريبًا، سوف تتآكل رواتبهِم أكثر فأكثَر".