"الوقت ينفد".. وزير إسرائيلي: سنتحرّك عسكريّاً ضدّ لبنان في هذه الحالة

قال يسرائيل كاتس، وزير خارجية إسرائيل، إن "الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي بشأن لبنان".

وفي لقاء مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أكد كاتس أنه "إذا لم نتوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان فسنتحرك عسكريا لإعادة سكان البلدات الإسرائيلية على حدود لبنان".