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لبنان

مواقع إسرائيليّة تتعرّض للقصف والدخان يتصاعد منها... هكذا يبدو الوضع في الجنوب

Lebanon 24
05-02-2024 | 06:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صاروخ على موقع السماقة في تلال كفرشوبا.
 
 
وأشارت إلى أنّ دخاناً كثيفاً تصاعد في موقع بياض بليدا الإسرائيليّ، بعد تعرّضه للقصف.
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وفي هذا السياق، أغارت طائرة مسيّرة إسرائيليّة على منزل في بلدة يارون.
 
 
كما قصفت مدفعيّة العدوّ محيط بلدات: مركبا وراشيا الفخار وكفر حمام.
 
 
 
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