مواقع إسرائيليّة تتعرّض للقصف والدخان يتصاعد منها... هكذا يبدو الوضع في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صاروخ على موقع السماقة في تلال كفرشوبا.

وأشارت إلى أنّ دخاناً كثيفاً تصاعد في موقع بياض بليدا الإسرائيليّ، بعد تعرّضه للقصف.