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لبنان

بعد سنة على زلزال تركيا المُدمّر.. خبير جيولوجيّ لبنانيّ: يُمكن لتلك الكوارث أنّ تتكرّر

Lebanon 24
05-02-2024 | 07:02
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كتب الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على "اكس" قائلاً: 
 
"سنة على زلزالي 6 شباط 2023 في جنوب تركيا تعلمنا خلالها الكثير:
إن شرق البحر المتوسط يحوي العديد من الفوالق الزلزالية والتركيبات الجيولوجية الناشطة براً وبحراً والتي تحرّكت عبر التاريخ وأدّت الى حصول زلازل كبيرة وكذلك تسونامي. ويمكن لتلك الكوارث الطبيعية أن تتكرر ما دامت مسبباتها الجيولوجية موجودة، ولكن لا يمكن التنبؤ بتوقيتها ولا التحديد الدقيق لمكان حصولها في المستقبل".
 
واشار إلى أن "ما حصل في تركيا العام الماضي كان مناسبة للتعرّف على واقعنا الجيولوجي والبدء بالتكّيف مع هذا الواقع بعيداً من الخوف والوسواس والقلق، كون هذه الأمور لا تغيّر في الواقع أي شيء بل تؤثر سلباً على صحتنا النفسية ونوعية حياتنا". 
 
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