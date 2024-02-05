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لبنان

دريان عرض شؤونا لبنانية وعربية مع السفير اليمني

Lebanon 24
05-02-2024 | 07:21
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، السفير اليمني في لبنان عبد الله الدعيس.

وجرى البحث في الشؤون اللبنانية والعربية وفي تعزيز التعاون بين البلدين.

 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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المفتي

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