دريان عرض شؤونا لبنانية وعربية مع السفير اليمني

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، السفير اليمني في لبنان عبد الله الدعيس.



وجرى البحث في الشؤون اللبنانية والعربية وفي تعزيز التعاون بين البلدين.





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