مكتب فضل الله يعلن الأحد المقبل أول أيام شهر شعبان

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أصدر المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله، بياناً أعلن فيه أن "يوم الأحد الواقع فيه 11 شباط هو أول أيام شهر شعبان المعظم بناء على المبنى الفقهي لسماحته، بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة".وأضاف البيان: "نسأل الله تعالى في شهر شعبان الأغّر شهر رسول الله (ص) أن يوفقنا لطاعته ونيل رضاه، ونسأله الفرج لأمتنا والنصر العزيز على الأعداء، انه سميع مجيب".