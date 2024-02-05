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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيدة كايت فوربس والوفد المرافق في حضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي وعضو اللجنة التنفيذية في الصليب الاحمر السيدة أمينة بري فواز.ووضعت كايس رئيس المجلس في أجواء برامج عمل الإتحاد في لبنان والمنطقة.واستقبل الرئيس بري سفير بنغلاديش جافد تانفير خان في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، وتم في خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.والتقى بري رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب عمر مخزومي وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية.بعد اللقاء، قال مخزومي : "لقاؤنا مع دولة الرئيس كان مبنيا على ثلاثة محاور المحور الاول، هو الأمل الذي نلمسه بعد لقاء دولة الرئيس مع سفراء اللجنة الخماسية هناك اليوم أجواء ايجابية، اللبنانيون بدأوا يلمسون أملا ان هناك امكانية للخروج من الجو السلبي الذي كنا نعيشه على مدى سنة ونصف من دون رئيس الجمهورية".أضاف :"الجو الايجابي الذي سمعناه من دولة الرئيس وأكد عليه لجهة وجوب الخروج من المأزق الذي نحن فيه، لأنه اذا لم تنتظم الدولة لا يمكن ان نبني مشاريع إصلاحية لمصلحة بلدنا، وفي هذا الإطار نهنئ دولة الرئيس على الجو الإيجابي الذي خلقه وكل الذي سمعناه كان إيجابيا ونتمنى له التوفيق".وتابع : "النقطة الثانية هي الموازنة التي تم تمريرها مع كل المشاكل التي مرت بها ، هي خطوة في الإتجاه الصحيح، لأن المواطن اللبناني لم يعد يريد أقوالا إنما يربد افعالا وخطوات عملية لتحسين الوضع الإجتماعي والصحي والإقتصادي وجلب الإستثمارات وخلق الجو الايجابي الذي هو مطلوب منا جميعا ومن كل الذين يتعاطون الشأن العام لإن الناس قد إنتخبونا لتحسين اوضاعهم العامة لا سيما الاجتماعية".وختم مخزومي :"النقطة الأخيرة، وضعت دولة الرئيس بأجواء الزيارة التي سنقوم بها هذا الشهر الى إنكلترا بناء لدعوة رسمية مع مجموعة من النواب للبحث في الإصلاحات المالية المطلوبة من أجل إعادة الثقة بالبلد. طبعا أخذنا توجهياته، لأن مجلس النواب هو المؤسسة الشرعية القائمة التي نريد ان نعمل معها للوصول الى شاطىء الآمان كي يعيش أهلنا بخير ويتحسن وضع البلد".ومن زوار بري : نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع المشرف على موقع "الإنتشار" الاعلامي إبراهيم عوض الذي قدم له إصداره الجديد "مهمات سرية في حياتي الصحافية".على صعيد آخر، وقع بري مشروع قانون موازنة العام 2024 وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء.