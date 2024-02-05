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لبنان

بوحبيب: لبنان يريد حلولاً كاملة وليس انصاف حلول

Lebanon 24
05-02-2024 | 08:17
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 بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع الوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنن في سلسلة امور اقتصادية وسياسية ابرزها الاوضاع على الحدود الجنوبية.
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وابلغ بوحبيب الوزير الالماني ان لبنان "يريد حلولا كاملة وليس انصاف حلول".

كما تم التطرق الى ملف اللاجئين وقضية تمويل الاونروا.
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