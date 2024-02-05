بوحبيب: لبنان يريد حلولاً كاملة وليس انصاف حلول

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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع الوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنن في سلسلة امور اقتصادية وسياسية ابرزها الاوضاع على الحدود الجنوبية.وابلغ بوحبيب الوزير الالماني ان لبنان "يريد حلولا كاملة وليس انصاف حلول".كما تم التطرق الى ملف اللاجئين وقضية تمويل الاونروا.