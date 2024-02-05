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لبنان
الأجهزة الأمنيّة حضرت إلى المكان.. العثور على جثة إمرأة في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
05-02-2024
|
08:24
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة امرأة من التابعية البنغلاديشية من الغبيري - ضاحية بيروت الجنوبية، الى مؤسسة تُعنى بدفن الموتى، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة وإتمامهم الأجراءات القانونية اللازمة.
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