الأجهزة الأمنيّة حضرت إلى المكان.. العثور على جثة إمرأة في الضاحية الجنوبية

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة امرأة من التابعية البنغلاديشية من الغبيري - ضاحية بيروت الجنوبية، الى مؤسسة تُعنى بدفن الموتى، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة وإتمامهم الأجراءات القانونية اللازمة.

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