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لبنان

خبر عاجل من جنوب لبنان... إستشهاد أشخاص في غارة إسرائيليّة

Lebanon 24
05-02-2024 | 08:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد 3 أشخاص، بعدما أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، على بلدة بيت ليف، في جنوب لبنان.
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بيت ليف

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