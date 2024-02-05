وزير الزراعة العراقي يصل الى بيروت الاربعاء

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يصل وزير الزراعة العراقي الدكتور عباس جبر المالكي الى بيروت، عند الساعة الثامنة من مساء بعد غد الأربعاء ، على رأس وفد من كبار المسؤولين في الوزارة، تلبية لدعوة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، الذي سيكون في استقباله في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي .تمتدّ الزيارة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. ويباشر الوزيران برنامجهما الرسمي يوم الخميس بمحادثات ثنائية وتوقيع بروتوكول تعاون في السرايا الحكومية بالإضافة إلى جولة زراعية ولقاءات مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.