Advertisement

لبنان

وزير الزراعة العراقي يصل الى بيروت الاربعاء

Lebanon 24
05-02-2024 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1160907-638427479645248088.png
Doc-P-1160907-638427479645248088.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 يصل وزير الزراعة العراقي الدكتور عباس جبر المالكي الى بيروت، عند الساعة الثامنة من مساء  بعد غد الأربعاء ، على رأس وفد من كبار المسؤولين في الوزارة، تلبية لدعوة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، الذي سيكون في استقباله في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي .
Advertisement

تمتدّ الزيارة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. ويباشر الوزيران برنامجهما الرسمي يوم الخميس بمحادثات ثنائية وتوقيع بروتوكول تعاون في السرايا الحكومية بالإضافة إلى جولة زراعية ولقاءات مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-02-05
12:55 | 2024-02-05
12:49 | 2024-02-05
12:49 | 2024-02-05
11:47 | 2024-02-05
11:46 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24