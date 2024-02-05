Advertisement

لبنان

تضرّر سيارة إسعاف في غارة إسرائيليّة

Lebanon 24
05-02-2024 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1160911-638427489480595174.jpg
Doc-P-1160911-638427489480595174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة الجبين، ما أدّى إلى تضرر سيارة تابعة لجمعيتي كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": جريح في غارة إسرائيليّة عند مفرق الجبين - شيحين
lebanon 24
05/02/2024 20:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة محيبيب - قضاء مرجعيون
lebanon 24
05/02/2024 20:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان... إستشهاد أشخاص في غارة إسرائيليّة
lebanon 24
05/02/2024 20:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان إسرائيليتان على بلدتيّ ميس الجبل وبيت ليف
lebanon 24
05/02/2024 20:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الجبين

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-02-05
12:55 | 2024-02-05
12:49 | 2024-02-05
12:49 | 2024-02-05
11:47 | 2024-02-05
11:46 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24