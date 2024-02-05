تضرّر سيارة إسعاف في غارة إسرائيليّة

افادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة الجبين، ما أدّى إلى تضرر سيارة تابعة لجمعيتي كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية.

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