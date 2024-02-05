دولار السوق الموازية يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.